Конта: когда год начнётся, тогда и поймём, как мы с Фиссеттом сработались

Десятая ракетка мира британка Йоханна Конта рассказала о начале работы с тренером Вимом Фиссеттом. Ранее она приняла решение расстаться с тренером Эстебаном Каррилем, под руководством которого работала с августа 2014 года.
«Вим уже долгое время работает в туре, так что я словно стала губкой и впитываю его опыт и знания. Он тренировал Ким Клейстерс и других теннисисток, с которыми я играла. Делать выводы пока рано. Вот когда начнётся год, тогда можно будет понять, как мы сработались», — цитирует Конту официальный сайт тура.