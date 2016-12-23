Директор AO: стараемся улучшить жизнь всех игроков тура, а не только топ-100

Директор Открытого чемпионата Австралиипрокомментировал увеличение призового фонда турнира до $ 36,2 млн. По сравнению с 2016 годом общий призовой фонд вырос на 14%.«Мы настроены и дальше увеличивать призовой фонд и улучшать условия, чтобы каждый профессиональный игрок получал должную компенсацию. Для нас было очень важно увеличить суммы выплат для игроков, которые проигрывают на ранних стадиях основной сетки и в квалификации. В этом году мы добились желаемого.Мы всё время рассматриваем возможность улучшения жизни всех игроков тура, а не только тех, кто входит в топ-100», — цитирует Тили официальный сайт тура.