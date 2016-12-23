WTA в 2017 году запустит новый видеосервис для трансляций матчей

WTA объявила о запуске в 2017 году нового видеосервиса, с помощью которого болельщики смогут увидеть все матчи турниров WTA в одиночном разряде, а также многие полуфинальные и финальные встречи в парном. WTA Livestreaming будет доступен для пользователей компьютеров, смартфонов и планшетов. Точная дата запуска проекта и условия подписки будут объявлены позже.
Ассоциация объяснила переход на новый сервис получением полного контроля над правами на трансляции в конце 2016 года.
Также разработчики сообщили, что доступны будут не только трансляции матчей, но и эксклюзивные видео вне корта.