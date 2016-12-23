Чилич: я хочу войти в топ-5 и выиграть ещё один турнир «Большого шлема»

Хорват Марин Чилич признался, что пока не может подтвердить своё участие в матче с испанцами в Кубке Дэвиса — 2017, а также рассказал о задачах на сезон. В рейтинге ATP победитель US Open — 2014 занимает шестую строчку.
«Я не уверен, что смогу сыграть с Испанией в Кубке Дэвиса в феврале. Мне нужно больше времени на принятие решения. Важно оценить своё физическое и психологическое состояние после Australian Open. Я хочу войти в топ-5 и выиграть ещё один турнир „Большого шлем“, а для этого нужно быть свежим. Я постараюсь принять лучшее решение для себя и команды», — цитирует Чилича Tennis World USA.