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Барти получила «уайлд кард» на Australian Open и турнир в Брисбене

23 декабря 2016, пятница. 16:23. Теннис
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала обладательницей «уайлд кард» в основные сетки Открытого чемпионата Австралии и турнира в Брисбене, сообщает официальный «твиттер» первого турнира «Большого шлема» 2017 года.

Турнир в Брисбене пройдёт с 1 по 8 января 2017 года, Australian Open — 16-29 января.

20-летняя уроженка Ипсвича, трижды игравшая в финалах соревнований серии «Большого шлема» в парном разряде, в сентябре 2014 года объявила о намерении сделать паузу в карьере, а в феврале 2016 года возобновила выступления. Во время перерыва в теннисной карьере Эшли играла в крикет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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