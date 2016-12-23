Барти получила «уайлд кард» на Australian Open и турнир в Брисбене

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала обладательницей «уайлд кард» в основные сетки Открытого чемпионата Австралии и турнира в Брисбене, сообщает официальный «твиттер» первого турнира «Большого шлема» 2017 года.
Турнир в Брисбене пройдёт с 1 по 8 января 2017 года, Australian Open — 16-29 января.
20-летняя уроженка Ипсвича, трижды игравшая в финалах соревнований серии «Большого шлема» в парном разряде, в сентябре 2014 года объявила о намерении сделать паузу в карьере, а в феврале 2016 года возобновила выступления. Во время перерыва в теннисной карьере Эшли играла в крикет.