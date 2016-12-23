Квитова: смогла пошевелить пальцами левой руки — лучший подарок на Рождество

Чешская теннисистка Петра Квитова, сегодня выписанная из больницы, где ей была проведена операция на левой руке после разбойного нападения, выступила с заявлением.
«Благодарю всех за поддержку, я счастлива сообщить, что чувствую себя хорошо. Врачи, полиция, моя семья и команда оказывают мне невероятную поддержку в этой непростой ситуации. Я хочу поблагодарить каждого за ту важную роль, которую они сыграли в последние четыре дня.
Меня буквально засыпали сообщениями от теннисной семьи, поклонников и простых людей. Спасибо вам! Хотя произошедшее со мной пугает, я не считаю себя жертвой, не буду себя жалеть и оглядываться в прошлое.
Приложу максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановиться и снова заниматься любимым делом. Вчера во время занятия с врачом я смогла пошевелить пальцами на левой руке. Для меня это лучший рождественский подарок.
Сейчас я хочу провести время со своей семьей и прошу не беспокоить меня в начале моего пути к возвращению», — цитирует Квитову «твиттер» Бена Ротенберга.