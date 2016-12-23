Тарпищев: в теннисе зацепок для отмены соревнований в России не вижу

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить международных соревнований на территории России, данные после расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена относительно теннисных турниров.«Отменяются соревнования там, где есть какие-то зацепки. В теннисе зацепок не вижу. Наших спортсменов проверяют до 13 раз в течение года. После всех турниров Большого шлема ни у одной лаборатории никаких нареканий к нашим игрокам, которые находятся в первой сотне, нет. Мария Шарапова — исключение, это ошибка её менеджмента. У нас таких проблем не было. Не думаю, что что-то подобное с отменой соревнований в России может быть», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».