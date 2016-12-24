Дель Потро и Кис не сыграют на Australian Open

Аргентинский теннисистне примет участия в Открытом чемпионате Австралии — 2017, сообщает L'Équipe со ссылкой на пресс-секретаря теннисиста.28-летний спортсмен решил более тщательно подготовиться к началу сезона, учитывая, что в последние годы пропустил значительное количество времени из-за травмы запястья. В 2015 и 2016 годах аргентинец также пропускал первый в сезоне турнир «Большого шлема».Также на Australian Open-2017 не сыграет американка, которая в своём «твиттере» сообщила, что перенесла операцию на левом запястье и не хочет рисковать преждевременным возвращением на корт. Американская теннисистка рассказала, что возобновила сотрудничество с экс-первой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт, которая тренировала её в 2014 и 2015 годах.Открытый чемпионат Австралии — 2017 пройдёт с 16 по 29 января.