Кирьос: вряд ли можно натренировать ответственность, это приходит с опытом

13-я ракетка мира австралиецрассказал о работе над собой и самосовершенствовании.«Не думаю, что надо сожалеть о том, что было в прошлом. Я делал много глупостей, которые сейчас, конечно, делать бы не стал, но это опыт, мы постоянно должны учиться на своих ошибках. Многие люди имеют неправильное представление обо мне, но отчасти я сам виноват в этом. Надо понимать, что я теннисист и должен тренироваться, чтобы становиться лучше. Это мой главный приоритет. А по поводу ответственности, то вряд ли это можно натренировать, это приходит с опытом.Я неидеален, но главное, что меня окружают правильные люди, которые знают об этом и помогают мне совершенствоваться и делать выводы из ошибок, которых ещё будет немало. На самом деле я не такой, каким выгляжу на корте, многие люди на работе и в обычной жизни различаются, и я не исключение», — приводит слова Кирьоса Herald Sun.