Беккер: Джокович стал тренироваться интенсивнее и близок к своему лучшему уровню

Борис Беккер, бывший тренер Новака Джоковича, отметил, что серб увеличил нагрузки на тренировках.
«Не вижу причин, которые могут помешать Новаку играть на высочайшем уровне. Он был хорош на Итоговом чемпионате ATP, и его матч против Нисикори стал одним из лучших под моим руководством. Против Маррея он сыграл не на том уровне, которого мы ожидали, но Новак точно не забыл, как действовать в серьёзных матчах.
Я остаюсь на связи с командой Новака и знаю, что он повысил интенсивность тренировок. Думаю, сейчас он близок к своему лучшему уровню.
Может ли он обогнать Федерера, выиграв ещё шесть турниров „Большого шлема“? Если он будет здоров, мотивирован и так же голоден на корте, как в последние три года, то всё возможно. Нельзя сбрасывать со счетов и Рафу, хотя он не выигрывал „Шлемы“ с 2014 года. На „Ролан Гаррос“ у него будут хорошие шансы пополнить счёт своих побед, но в целом у Новака больше шансов обойти Роджера, чем у Рафы», — сказал Беккер в интервью Alo.
В активе Джоковича сейчас 12 титулов на «Шлемах». Надаль выиграл 14 крупнейших турниров, а Федерер — 17.