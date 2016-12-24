Нисикори: мне сложно играть с Надалем, в матчах с ним у меня дрожат руки

Японец Кей Нисикори выделил недостатки в своей игре.
«У меня слишком часто случаются перепады в уровне игры. Мне нужно действовать стабильнее, не допускать спадов концентрации. Кроме того, надо подтягивать технику многих ударов. Словом, я должен работать фактически над всеми элементами. Но если я стану более сильным психологически, то смогу чаще побеждать сильнейших игроков.
Даже Маррей и Джокович не могут играть на своём максимуме весь год, но они всё равно регулярно выходят в полуфиналы и финалы. Для этого нужно не только восстанавливаться физически, но и быть свежим психологически — уметь настраиваться на матчи и при этом отключаться от тенниса, расслабляться, когда возвращаешься в отель.
Мне сложнее всего играть с Надалем. Знаю, если не буду атаковать в матче с ним, то точно проиграю. Это давит, у меня начинают дрожать руки. Его перекрученные удары, его уникальный игровой стиль — всё это мне неудобно», — сказал Нисикори в интервью Nikkei.