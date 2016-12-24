Зимонич: я ещё хочу поиграть, поэтому сейчас не планирую тренировать Джоковича

40-летний Ненад Зимонич сообщил, что, вопреки слухам, не планирует входить в тренерский штаб своего соотечественника Новака Джоковича.
«Мы даже не обсуждали такой вариант, потому что Новак очень хорошо знает, что я ещё хочу поиграть. Я думаю, что ему стоит сохранить текущий вариант состава команды. Вайда всегда был с Новаком. Фантастические результаты, которых Новак добился в последние три года, являются заслугой не только Беккера, но и всей команды. Он сильно улучшил свою игру, достиг всех поставленных целей и в этом году был действующим чемпионом всех четырёх турниров „Большого шлема“.
Я верю, что Новак снова станет первой ракеткой мира после Уимблдона — он заслуживает этого. Но в первой половине сезона это ему едва ли удастся, потому что он будет защищать гораздо больше очков, чем Энди Маррей», — цитирует Зимонича Alo.