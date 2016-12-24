Кирьос: нужно быть сумасшедшим, чтобы игнорировать советы, которые даёт Федерер

Австралиец Ник Кирьос рассказал о советах, полученных им от Энди Маррея и Роджера Федерера.
«Энди говорил мне, что я не должен пытаться угодить всем, потому что это всё равно невозможно. А Роджер, когда я тренировался с ним в Цюрихе, сказал, что теннис всегда должен быть у меня в приоритете. Всё остальное должно идти только на втором месте после тенниса. Нужно быть сумасшедшим, чтобы игнорировать советы, которые даёт тебе Федерер.
Могу ли я выиграть Australian Open-2017? Никогда не говори никогда. Кто-то должен завоевать там титул, и я более чем способен на это. Выиграю ли я? Не знаю. Вывернусь ли я наизнанку, пытаясь сделать это? Безусловно», — цитирует Кирьоса Herald Sun.