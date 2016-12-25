Федерер: бюджет антидопинговой программы в теннисе следует увеличить

17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема»выразил мнение, что необходимо увеличить расходы на антидопинговую программу в теннисе.«В теннисе вращаются очень большие деньги, так что бюджет на борьбу с допингом в размере $ 4 млн кажется слишком маленьким. В прошлом сезоне у нас возникали некоторые проблемы, но это были отдельные моменты. И всё же я бы увеличил расходы на борьбу с допингом, особенно в межсезонье. Надо проверять игроков тогда, когда они работают особенно упорно. Мне непонятно, почему в некоторых странах игроков проверяют постоянно, а в некоторых — очень редко. Чтобы увеличить масштаб тестирования, нужно увеличивать бюджет.Я давно говорил, что нужно проверять всех участников четвертьфиналов. Тогда игроки будут знать, что если они достигнут успеха, заработают большие призовые и очки, то будут подвергнуты проверке», — приводит слова Федерера The Telegraph.