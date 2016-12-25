Роддик: если у меня и были мысли о возвращении, то совсем мимолётные

Экс-первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал слова своего соотечественника, семикратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Джона Макинроя о том, что он по-прежнему входил бы в топ-20 рейтинга АТР.
«Я видел, что сказал Макинрой. Чтобы вернуться, нужно много тренироваться. Я чувствую, что всё ещё могу играть на равных с некоторыми теннисистами АТР, но только в течение одного-двух дней. А вот постоянное восстановление за быстрый срок — это совсем другая история. Я ценю такое высокое мнение Джона, но если у меня и были мысли о возвращении, то совсем мимолётные», — приводит слова 34-летнего Роддика New York Post.