Кирьос: Федерер — лучший теннисист в истории, он может выиграть ТБШ

13-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос ответил на вопросы своих болельщиков в сети «Твиттер». В частности, игрок признался, что его любимыми турнирами за исключением соревнований «Большого шлема» являются «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллсе, а любимым алкогольным напитком — виски Jack Daniel’s. Обладателями самой стильной теннисной обуви Ник назвал француза Гаэля Монфиса и болгарина Григора Димитрова, а лучшим футболистом — португальца Криштиану Роналду.
Кроме того, Кирьос признался в симпатии к Рафаэлю Надалю и Испании, назвал лучшим теннисистом в истории швейцарца Роджера Федерера и выразил уверенность, что он сможет выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Ещё австралиец рассказал, что его вдохновляют семья, друзья и любовь, а также признался, что труднее всего ему играть с британцем Энди Марреем и японцем Кеем Нисикори.