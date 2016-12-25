Смит: в этом межсезонье Маррей тренируется так же упорно, как и всегда

Капитан сборной Великобритании в Кубке Дэвисарассказал, что первая ракетка мира британецработает в текущем межсезонье так же упорно, как в предыдущие годы.«Энди работает так же упорно, как и всегда. У него по-прежнему невероятная мотивация и огромный голод до тренировок. Я с нетерпением жду следующего сезона. В прошлом году, чтобы стать лучшим, Энди был вынужден выиграть всё в течение трёх месяцев, поэтому остаться на вершине будет тяжело. Но его объём работы и настрой позволяют рассчитывать на положительные результаты», — приводит слова Смита Daily Mail.