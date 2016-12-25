Грот: мне и моей семье поступают смертельные угрозы после проигранных матчей

180-я ракетка мира австралиецпризнался, что ему и его семье поступали смертельные угрозы от клиентов букмекерских контор.«Мы профессиональные спортсмены и всегда делаем всё для победы. Если ты играешь и делаешь ставки, то это только твоя ответственность. Я получаю смертельные угрозы в свой адрес, в адрес моей семьи, в адрес моей подруги. Если это касается меня, то я могу отшутиться или промолчать, но когда они пишут моей подруге и моей семье — это уже слишком», — приводит слова Грота Tennis World.