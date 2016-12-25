Федерер: не удивлён первым местом Энди, но думаю, что Новак ещё вернёт лидерство

Роджер Федерер, 17-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» и рекордсмен по количеству недель, проведённых на первой строчке, поделился мнением по поводу борьбы за первое место между Энди Марреем и Новаком Джоковичем.
«Я не удивлён, что Энди стал первой ракеткой мира. Он выигрывал много турниров, в том числе „Большого шлема“, так что я ожидал, что однажды он будет первым. Правда, Новак великолепно начал этот год, поэтому было немного удивительно увидеть Энди на первой строчке по итогам сезона-2016. Стать первой ракеткой и завершить год первым — две разные вещи. Можно пробыть лидером всего неделю, так что это совсем не то же самое, что быть первым в конце года. Это достижение Энди вызывает у меня уважение.
При этом я думаю, что Новак ещё вернётся на первую строчку. В ближайшие несколько месяцев ему будет тяжело это сделать, а потом многое будет зависеть от того, избегут ли они оба травм и насколько хорошо будут играть. В следующем году бороться за первую строчку будут именно Энди и Новак. Чтобы вмешаться в их спор, кому-то нужно выиграть как минимум два турнира „Большого шлема“, и вряд ли это случится», — цитирует Федерера The Telegraph.