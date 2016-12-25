Елизавета II перестанет быть патроном клуба, в котором проходит Уимблдон

90-летняя королева Великобритании Елизавета II, находящаяся на престоле более полувека, с 1952 года, в конце этого года перестанет быть официальным патроном 25 различных национальных организаций, сообщает BBC. Большую часть организаций она патронировала с момента своей коронации.
Роль патрона этих организаций перейдёт к другим членам королевской семьи, в том числе к принцу Чарльзу. Среди организаций, которые перестанет патронировать королева, есть и спортивные ассоциации — Любительская ассоциация плавания, Регбийный союз Англии и Ассоциация лаун-тенниса (LTA). Также Елизавета II перестанет быть патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в котором проходит Уимблдон. Новым патроном клуба от королевской семьи станет Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, приходящегося Елизавете II внуком.