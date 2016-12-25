Мугуруса: победа на «Ролан Гаррос» была и лучшим, и худшим событием года

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась мыслями по поводу того, почему в 2016 году не выиграла ни одного турнира, кроме «Ролан Гаррос».
«Победа на „Ролан Гаррос“ была одновременно лучшим и худшим, что случилось со мной в этом году. Она принесла мне и плюсы, и минусы. Конечно, само по себе завоевание титула на таком турнире великолепно — но на других турнирах мне было сложно играть на таком же уровне. После этой победы я чувствовала ответственность, давление, ощущала, что все смотрят на меня и ждут новых успехов.
Главное для меня — не позволять себе думать, что к 25 годам можно будет достичь всего, чего хочется. Ни один игрок в современном теннисе не выходит на пик в 22 года. Если мне не удастся добиться своих целей в следующем году, пусть. Я буду стараться сделать это в 2018-м и в будущих сезонах», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.