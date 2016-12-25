Квитова: спасибо за то, что заполнили весь наш дом цветами
25 декабря 2016, воскресенье. 23:25.
Теннис
Чешка Петра Квитова
, которая 20 декабря получила ножевое ранение левой руки в борьбе с проникшим в её квартиру грабителем, в итоге похитившим около 5000 чешских крон (меньше 200 долларов) и перенесла четырёхчасовую операцию на всех пяти пальцах руки, получила огромное количество букетов с поздравлениями в преддверии Рождества. Петра выложила фотографии цветов в своём «твиттере», сопроводив их подписью «Люблю и целую! Счастливого Рождества, и спасибо за то, что заполнили весь наш дом цветами!».