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175 лет назад 2016
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Квитова: спасибо за то, что заполнили весь наш дом цветами

25 декабря 2016, воскресенье. 23:25. Теннис
Чешка Петра Квитова, которая 20 декабря получила ножевое ранение левой руки в борьбе с проникшим в её квартиру грабителем, в итоге похитившим около 5000 чешских крон (меньше 200 долларов) и перенесла четырёхчасовую операцию на всех пяти пальцах руки, получила огромное количество букетов с поздравлениями в преддверии Рождества. Петра выложила фотографии цветов в своём «твиттере», сопроводив их подписью «Люблю и целую! Счастливого Рождества, и спасибо за то, что заполнили весь наш дом цветами!».


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Петра Квитова
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