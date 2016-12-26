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175 лет назад
2016
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Шарапова поздравила всех с Рождеством
26 декабря 2016, понедельник. 00:38.
Теннис
Мария Шарапова
в своём «твиттере» поздравила всех с Рождеством.
«Счастливого Рождества! Я ещё не до конца пришла в себя после празднеств, которые были прошлой ночью, но, несмотря на это, просто волшебно просыпаться в доме, где собрались все члены твоей семьи, и праздновать с ними Рождество», — написала Мария.
Источник:
Официальный "твиттер" Марии Шараповой
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Теги
Мария Шарапова
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Новости. Теннис
26 декабря 2016, понедельник
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