Хромачёва опустилась на 95-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 26 декабря россиянка Ирина Хромачёва опустилась на 95-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 26 декабря
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 9080.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050.
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5600.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5228.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4600.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236.
8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4137.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3640.
…
16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2252.
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1630.
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620.
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530.
86 (86). Евгения Родина (Россия) — 756.
95 (94). Ирина Хромачёва (Россия) — 682.