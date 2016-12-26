Мугуруса: победа на «Ролан Гаррос» стала лучшим и худшим моментом года для меня

Победительница Открытого чемпионата Франции 2016 года Гарбинье Мугуруса призналась, что титул в Париже, помимо радостных эмоций, принёс и большой стресс. 23-летняя уроженка Каракаса завершит год на седьмой строчке рейтинга WTA.
«Победа на „Ролан Гаррос“ стала лучшим и худшим моментом года для меня. Может быть, звучит странно, но это палка о двух концах. Я выиграла Открытый чемпионат Франции, но на других турнирах мне было сложно выступить на таком же уровне. Я ощущала больше ответственности, давления, внимания. Я чувствовала, что должна побеждать, так как все от меня этого ждут.
Моя цель — никогда не верить в то, что в 25 лет уже можно достичь всего желаемого. Выйти на пик карьеры в 22 года не может никто. Я не собираюсь торопить события. Если следующий год не будет моим, то ничего страшного. Именно так я себя настраиваю», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.