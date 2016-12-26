Хингис: на Олимпиаде мы с Бачински сотворили чудо

Четвёртая ракетка мира в парном разряде швейцаркаподелилась впечатлениями от прошедшего сезона и рассказала, как любит проводить межсезонье. 36-летняя уроженка Кошице является бывшей первой ракеткой мира и в одиночном, и в парном разрядах. В её активе 5 титулов Grand Slam в одиночке и 12 в паре.«Я не живу прошлым. Конечно, год получился прекрасным. Я завоевала серебро на Олимпиаде в паре с Тимей Бачински. Это один из самых ярких моментов года. Нам было нелегко, но мы сумели справиться и сотворить чудо.Что касается межсезонья, то я люблю зиму. Я не из тех, кто любит проводить время на пляже. Мне нравится снег, горы, озёра и реки. Нравится просто сидеть у камина. Сейчас у меня есть время, которое можно провести с семьёй», — цитирует Хингис Blick.