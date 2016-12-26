Тарпищев: в Манакоре обсудили возможность сотрудничества с академией Надаля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о посещении академии испанца Рафаэля Надаля в Манакоре и о планах сотрудничества, которые он обсудил с дядей и тренером теннисиста Тони Надалем.
«Обсуждали возможность сотрудничества, провели переговоры с Тони. Академия рассчитана на обучение детей с 11 лет. Там есть феноменальный музей: представлены ракетки с 1874 года до наших дней, выставлены все призы Надаля. Годовое обучение там стоит 56 тысяч евро. Школа прямо на месте, охрана обеспечена, всё продумано. Вопрос сотрудничества – надо создать систему, где есть определённая преемственность с позиций системы обучения, чтобы не „ломали“ игру, а корректировали.
Необходимо понимание школы, совмещение разных стилей – это достаточно трудоёмкий процесс. Когда наши попадают в различные академии, их часто „ломают“. Теннис по ментальности мы видим по-разному. Это одна из проблем, но понимание общее есть, посмотрим, что получится в развитии.
Академия Надаля поразила своим размахом. Это новая академия, построенная на юге Мальорки. Есть всё, включая обучение по американской системе. Академия для учеников с 11 лет и старше. Есть 70 учащихся при полном наборе 130 человек. Бассейны, сауны, методические кабинеты, двух и трёхместные номера для проживания. Интернет подключается в 10 вечера, есть компьютерные классы. Крытая база в развитии, есть более 20 кортов с разным покрытием», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».