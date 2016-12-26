Марадона: я хотел получить футболку Джоковича с автографом

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что находится в прекрасных отношениях со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, а также рассказал, что его впечатлила история уроженца Белграда о непростом детстве.
«Я встретился с Новаком несколько лет назад в Абу-Даби, когда он был четвёртым, пятым или седьмым. Но я видел, что он станет первым. Мы провели весь день, играя в футбол и теннис. Он сказал, что в детстве ему предстояло выбрать, в какой части города тренироваться, — там, куда не попали бомбы. Это было поразительно. Я всегда это рассказываю.
Новак через аргентинского журналиста попросил у меня футболку с автографом, но он не знал, что я тоже хотел получить футболку с его автографом», — цитирует Марадону B92.