Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на ТБШ, выиграет его раньше других?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других.
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?
— Симона Халеп.
— Агнешка Радваньска.
— Дарья Касаткина.
— Каролина Плишкова.
— Анастасия Павлюченкова.
— Элина Свитолина.
— Екатерина Макарова.
— Елена Веснина.
— Доминика Цибулкова.
— Мэдисон Кис.
— Йоханна Конта.
— другая теннисистка.
Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке ниже:
Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других?