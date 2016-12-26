Кто из теннисисток, ранее не побеждавших на ТБШ, выиграет его раньше других?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, кто из теннисисток, ранее не побеждавших на турнирах «Большого шлема», выиграет его раньше других.— Симона Халеп.— Агнешка Радваньска.— Дарья Касаткина.— Каролина Плишкова.— Анастасия Павлюченкова.— Элина Свитолина.— Екатерина Макарова.— Елена Веснина.— Доминика Цибулкова.— Мэдисон Кис.— другая теннисистка.Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке ниже: