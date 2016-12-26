Хингис: 36 лет – это отличный возраст для женщины

Четвёртая ракетка мира в парном разряде швейцаркане скрывает свой возраст, который ей нравится.«36 лет – это отличный возраст для женщины. Уже есть опыт и зрелось, но при этом чувствуешь себя привлекательной. Я попала в сверкающий мир тенниса в 15. И до сих пор в нём каждый день, хоть это и нелегко. В 16 лет ты ещё не можешь всё контролировать, в 17 начинают играть гормоны. Я всегда была очень открытым человеком и остаюсь таким по сей день. Я до сих пор вижу в людях хорошее. Возможно, пора стать осторожнее, но меня устраивает всё, как есть. Я очень эмоциональна, моя жизнь полна взлётов и падений, и это мне помогает», — приводит слова Хингис Blick.