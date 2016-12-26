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175 лет назад 2016
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Хингис: 36 лет – это отличный возраст для женщины

26 декабря 2016, понедельник. 18:36. Теннис
Четвёртая ракетка мира в парном разряде швейцарка Мартина Хингис не скрывает свой возраст, который ей нравится.

«36 лет – это отличный возраст для женщины. Уже есть опыт и зрелось, но при этом чувствуешь себя привлекательной. Я попала в сверкающий мир тенниса в 15. И до сих пор в нём каждый день, хоть это и нелегко. В 16 лет ты ещё не можешь всё контролировать, в 17 начинают играть гормоны. Я всегда была очень открытым человеком и остаюсь таким по сей день. Я до сих пор вижу в людях хорошее. Возможно, пора стать осторожнее, но меня устраивает всё, как есть. Я очень эмоциональна, моя жизнь полна взлётов и падений, и это мне помогает», — приводит слова Хингис Blick.
Источник: Blick Сообщить об ошибке
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Мартина Хингис
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