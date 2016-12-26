Долгополов: рад, что при восстановлении не пришлось получать TUE

Лучший украинский теннисистбольшую часть сезона-2016 пропустил из-за травмы спины. 28-летний спортсмен прокомментировал, как чувствует себя после полугодового восстановления.«Чувствую себя намного лучше, я уже могу выполнять 3-4-часовую нагрузку в день, это уже что-то. Диагнозов было множество, и точно так и не ясно, что у меня за травма. Но, похоже, были спазмированы глубокие мышцы и связки спины из-за нагрузок и множественных блокировок суставов, что приводило к цепной реакции.Мою проблему наблюдали порядка 15 врачей в разных странах, включая и одного специалиста, работающего с «Динамо», с которым познакомил Сергей Ребров. К сожалению, это была нетипичная локальная травма, поэтому большинство специалистов не смогли мне помочь, хоть и старались. Я рад, что не пришлось прибегнуть к препаратам типа кортизона, на которые нужно получать специальное разрешение», — приводит слова Долгополова «Комсомольская правда».