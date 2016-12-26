Чилийские теннисисты подозреваются в договорных матчах

Двое чилийских теннисистов – 613-я ракетка мира 25-летнийи 940-я ракетка мира 27-летний– подозреваются в проведении договорных матчей. Сомнения букмекеров вызвали матчи с их участием на «Фьючерсе», который проходил с 28 ноября по 4 декабря. На поединки чилийцев было необычное количество ставок, сообщает Tennis World USA.Странными были и сами матчи. Так, Саес проиграл 19-летнему сопернику Алехандро Табило, который и сам был удивлён неожиданной победе. Саес в своё оправдание сослался на то, что проводил первый матч за три месяца, только что восстановившись от травмы.