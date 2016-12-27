Кечманович: в 2017 году я хотел бы войти в топ-300

Сербский теннисист, признанный лучшим юниором по итогам 2016 года, рассказал о своих задачах на следующий сезон. Миомир стал третьим игроком после американца(1999) и австрийца(2011), которому удалось в один год выиграть турнир Eddie Herr в Брадентоне и Orange Bowl в Плантейшене.«В 2017 году я хотел бы выиграть турнир серии „Фьючерс“ и войти в топ-300. Это будет моей целью. Думаю, она вполне реальна. Если мне удастся хорошо выступить во второй половине года, я могу подняться ещё выше», — приводит слова Кечмановича Tennis World USA.