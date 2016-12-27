Колобков вручил Весниной и Макаровой ордена Дружбы

Министр спорта РФ Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам в парном разряде Елене Весниной и Екатерине Макаровой, сообщает официальный сайт Минспорта РФ. Теннисистки были награждены в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 25 августа 2016 года. Из-за графика турниров и тренировок Елена и Екатерина не смогли принять участие в церемонии награждения в Кремле.
«В этом году всё ставилось на олимпийскую медаль, и мы этого добились. Это была наша главная детская мечта, поэтому счастливы безмерно. А в октябре мы победили ещё и в Сингапуре на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации, и год стал просто шикарным. Осуществились самые заветные мечты, и в новый год мы шагнём уже с новыми целями», — сказали теннисистки.