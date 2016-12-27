В миксте на Кубке Хопмана будет использоваться новая система подсчёта очков

Директор Кубка Хопманарассказал, что в матчах соревнований 2017 года в смешанном разряде будет использоваться система подсчёта очков FAST4. Такой формат базируется на четырёх правилах: мяч, упавший в квадрат подачи после касания сетки, остаётся в игре, а не переигрывается; нет счёта «больше-меньше», а для победы в гейме достаточно выиграть 4 очка; сет играется до победы в 4 геймах; тай-брейк играется при счёте 3:3 и до 5 набранных очков.«Уверен, что от такого формата получат удовольствие и зрители, и теннисисты. Это идеальный формат для микста. Эта система была испробована во внутренних австралийских соревнованиях и, надеюсь, понравится и участникам Кубка Хопмана», — приводит слова Килдерри официальный сайт турнира.