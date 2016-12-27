Роже-Васслен завершил карьеру в одиночном разряде и сосредоточится на паре

Французрешил завершить карьеру в одиночном разряде. На данный момент он занимает 293-е место в одиночном рейтинге АТР и 17-е в парном.«Уже более двух лет я не могу играть на 100 % из-за проблем с бедром. Это мешает мне вернуться к лучшей игре, поэтому в следующем сезоне я буду играть только в парном разряде. Это было трудное решение, но я был вынужден прислушаться к своему организму. Надеюсь, это поможет мне провести в АТР ещё несколько лет», — написал Роже-Васслен на своей странице в сети «Фейсбук».