Мустер купил часть побережья в Новой Зеландии за $ 6 млн

Экс-первый номер мирового рейтинга, победитель Открытого чемпионата Франции 1995 года австриецприобрёл часть побережья залива Островов в городе Расселл (Новая Зеландия). Собственностью 49-летнего теннисиста стали два дома и ещё три здания в стадии строительства. Сумма покупки составила почти $ 6 млн, сообщает New Zealand Herald.Мустер рассказал, что собирается использовать купленную территорию исключительно для отдыха и не будет наносить вреда окружающей среде.За карьеру австриец заработал в качестве призовых более $ 12 млн.