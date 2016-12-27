Однорукий теннисист Хант: мечтаю набрать очки и попасть в рейтинг АТР

23-летнийпримет участие в третьем по значимости профессиональном турнире Новой Зеландии, стартующем в среду, 28 декабря. Алекс с рождения лишён левой руки. Он был лидером своей университетской команды, а сейчас занимает 41-е место в рейтинге профессиональных игроков Новой Зеландии.«Игра с лучшими теннисистами страны будет большим опытом для меня. Моё преимущество в том, что я родился таким и не знаю, каково это — жить и играть с двумя руками. Я хочу показать пример другим людям с ограниченными возможностями, а моя мечта — набрать очки и попасть в рейтинг АТР», — приводит слова Ханта Sunday News.