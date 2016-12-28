Цибулкова: после победы в Сингапуре хочу ещё реализовать мечту — выиграть ТБШ

Словачка Доминика Цибулкова, обыгравшая в финале Итогового чемпионата WТА в Сингапуре немку Анжелику Кербер со счётом 6:3, 6:4, рассказала, что путь к успеху для неё был не из лёгких, а также поведала о своей новой цели.
«Я не из тех игроков, которые появляются в туре и сразу же начинают выигрывать турниры. Мне всегда приходилось доказывать. Сначала нужно было обыграть соперницу из топ-20, затем из топ-10. Я двигалась вперёд небольшими шагами и вот куда смогла добраться.
Я всегда думала, что победа на турнире „Большого шлема“ — это нечто нереальное, невозможное. Но выиграв Итоговый чемпионат, я хочу реализовать ещё одну мечту — выиграть Grand Slam», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.