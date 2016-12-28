А. Зверев: с нетерпением жду новой встречи с Федерером в Кубке Хопмана

Немец Александр Зверев оценил своё выступление в сезоне и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в Кубке Хопмана. Турнир пройдёт в Перте с 1 по 7 января.
«Я провёл отличный год, поднявшись с 84-й строчки рейтинга на 24-ю. Я впервые вошёл в топ-20. Это был яркий момент сезона для меня. В году было немало великолепных матчей. Я встречался с Роджером Федерером. Также запомнился матч с Вавринкой в Санкт-Петербурге. С нетерпением жду новой встречи с Роджером в Кубке Хопмана. Он уже давно не выступал, но я слышал, что он отлично потренировался в Дубае», — цитирует Зверева официальный сайт Кубка Хопмана.