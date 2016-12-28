Орсанич: кто станет критиковать дель Потро за пропуск КД, тот ничего не понимает

Капитан сборной Аргентинызаявил, никто не должен критиковать, если он примет решение пропустить февральский матч Кубка Дэвиса с Италией. Ранее стало известно, что уроженец Тандиля не сыграет на турнире в Окленде и на Australian Open. В 2016 году сборная Аргентины стала победителем Кубка Дэвиса, одолев в финале хорватов со счётом 3-2.«То, что Хуан-Мартин и другие игроки сделали для аргентинского тенниса, — это нечто невероятное. Если кто-то станет критиковать дель Потро за возможное решение о пропуске матча с Италией, тот ничего не понимает. Каждый аргентинский болельщик должен быть благодарен ему и должен принять его решение. Я могу только благодарить его», — цитирует Орсанича La Nacion.