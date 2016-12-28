Тарпищев: Кузнецова в 2017 году может выиграть турнир «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Светлана Кузнецова, которая завершила 2016 год на девятом месте в рейтинге WTA и впервые в карьере добралась до полуфинала Итогового турнира года, сможет в 2017 году выиграть турнир «Большого шлема».
«Светлана сыграла, как в лучшие годы. Проявила бойцовский характер, выиграв целую серию игр в сумасшедшем цейтноте, добралась до полуфинала Итогового турнира WTA. Она по праву входит в десятку сильнейших теннисисток мира. Если она продолжит в том же духе, то в следующем году может вновь претендовать на победу в одном из турниров «Большого шлема». Жаль, что Света не смогла выиграть Олимпийские игры. Она была в очень хорошей форме, и я рассчитывал, что она дойдёт до финала. Но удача была не на её стороне», — цитируют Тарпищева «Известия».