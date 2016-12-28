Маррей: в Абу-Даби всегда можно получить необходимую игровую практику

Первая ракетка мира Энди Маррей поделился своими ожиданиями перед стартом выставочного турнира в Абу-Даби.
«Всегда приятно вернуться в Абу-Даби. Я уже много лет приезжаю сюда, чтобы начать новый сезон. Здесь всегда можно получить необходимую игровую практику в матчах против сильных соперников. Я много работал, чтобы стать первой ракеткой мира, затем тренировался в Майами. И теперь после нескольких рождественских выходных дома я вновь готов играть», — приводит слова Маррея Tennis Tourtalk.
Выставочный турнир в Абу-Даби стартует 29 декабря матчами Жо-Вильфрид Цонга – Давид Гоффен, Рафаэль Надаль — Томаш Бердых. Маррей сыграет с победителем первой встречи за место в финале.