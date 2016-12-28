Иванович объявила о завершении карьеры

Сербская теннисисткаобъявила о завершении спортивной карьеры.«Я решила завершить карьеру в профессиональном теннисе. Это было трудное решение, но есть и положительные моменты. Я начала заниматься теннисом, когда мне было пять лет. Мои родители поддерживали меня всё это время, даже тогда, когда я стала первым номером в рейтинге. Это случилось в 2008 году на «Ролан Гаррос», и я достигла таких высот, о каких даже не мечтала. Я завоевала 15 титулов WTA, побеждала на турнире «Большого шлема», играла в пяти финала Кубка Федерации. Я бы сказала, что это неплохо для простой девушки из Сербии. Но любой спорт требует отличной физической формы. У меня было несколько травм, и я уже не могу играть по тем высоким стандартам», — сообщила Иванович в прямом эфире на своей странице в «Фейсбуке».