Иванович: особенно буду скучать по Австралии

Сербка Ана Иванович, 28 декабря объявившая о завершении карьеры, рассказала, чего ей больше всего будет не хватать. Бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде. В 2008 году Ана стала победительницей «Ролан Гаррос».
«Совершенно точно мне будет не хватать друзей в туре. Но я верю, что мы ещё встретимся. Ирония в том, что я буду скучать по путешествиям. Хотя я сейчас с нетерпением жду того, что буду больше времени проводить дома. При этом мне будет не хватать всех этих переездов и прекрасных мест. Особенно буду скучать по Австралии», — цитирует Иванович официальный сайт тура.