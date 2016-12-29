Беррер: моя победа над Надалем в Дохе была особенной

Немец Михаэль Беррер, в середине декабря объявивший о завершении выступлений, рассказал о самых ярких моментах своей карьеры. 36-летний уроженец Штутгарта дважды, в 2010 и 2011 году, доходил до финала соревнований в Загребе, где оба раза уступил. Его наивысшим достижением в рейтинге была 42-я строчка, на которой он располагался в 2010 году. Кроме того, в активе Беррера победа над испанцем Рафаэлем Надалем в первом круге турнира в Дохе — 2015.
«Есть много моментов, которые я никогда не забуду. Моя победа над Рафаэлем Надалем в Дохе была особенной, как и игра на центральном корте Уимблдона в 2008-м. Эти моменты всегда приносили мне радость. Также мне было очень приятно выступать в США. Было здорово, когда мне удалось дойти до третьего круга в Индиан-Уэллсе. Здесь зрители всегда оказывают тёплый приём и очень уважают спортсменов», — цитирует Беррера официальный сайт тура.