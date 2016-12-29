Халеп: моей главной целью на год является победа на турнире «Большого шлема»

Румынка Симона Халеп рассказала о работе со своим тренером Дарреном Кэхиллом и о задачах на следующий сезон. 2016 год 25-летняя уроженка Констанцы завершит на четвёртой строчке рейтинга WTA.
«Я бы хотела работать с нынешней командой и Дарреном до конца карьеры. Мы отлично ладим, и я хотела бы продолжить в том же духе.
Мы с Дарреном тренировались в Румынии несколько недель, а затем прилетели в Аделаиду. Перерывов у меня не было, и это хорошо, так как раньше из-за травм мне приходилось дольше оставаться дома. Я чувствую, что готова к сезону. Моей главной целью на год является победа на турнире „Большого шлема“, но в теннисе трудно что-то предсказать. Я просто продолжаю усердно трудиться, а Даррен придаёт мне уверенности», — цитирует Халеп Tennis World USA.