Бердых: без «Большой четвёрки» я бы не играл на таком уровне сейчас

Чехсообщил, что в 2017 году будет больше ориентирован на успешное выступление на соревнованиях «Большого шлема», а также признался, что без «Большой четвёрки» уровень его игры был бы гораздо ниже. К Big Four традиционно относят швейцарца, испанца, британцаи серба«Думаю, я стал больше ориентироваться на конкретные задачи, в частности, на успешное выступление на турнирах „Большого шлема“, „Мастерсах-1000“. Я понимаю, что если буду здоров, то могу добиваться успеха.Без игроков вроде Роджера, Рафы, всей «Большой четвёрки» я бы не играл на таком уровне сейчас. Может быть, сейчас у меня была бы одна победа на турнире „Большого шлема“, может, и нет. Но реальность такова, что без этих ребят мой теннис был бы не так хорош», — цитирует Бердыха Sport360.