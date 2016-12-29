С. Уильямс — третья в голосовании за звание спортсменки года по версии AIPS

Вторая ракетка мира американказаняла третье место в голосовании за звание спортсменки года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, сообщает официальный сайт организации. В минувшем сезоне Серена выиграла Уимблдон, а также дошла до финалов на Australian Open и «Ролан Гаррос». Победила в голосовании американская гимнастка, а второй стала венгерская пловчиха. Лидер рейтинга WТА немказаняла шестое место.Среди мужчин британецстал четвёртым, серб— восьмым, а аргентинец— 10-м.