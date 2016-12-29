С. Уильямс — третья в голосовании за звание спортсменки года по версии AIPS

Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс заняла третье место в голосовании за звание спортсменки года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, сообщает официальный сайт организации. В минувшем сезоне Серена выиграла Уимблдон, а также дошла до финалов на Australian Open и «Ролан Гаррос». Победила в голосовании американская гимнастка Симона Байлз, а второй стала венгерская пловчиха Катинка Хошсу. Лидер рейтинга WТА немка Анжелика Кербер заняла шестое место.
Среди мужчин британец Энди Маррей стал четвёртым, серб Новак Джокович — восьмым, а аргентинец Хуан-Мартин дель Потро — 10-м.