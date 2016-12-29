Серена Уильямс выйдет замуж

Вторая ракетка мира, 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американкаполучила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения, который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit, и ответила согласием.«Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал сумку для меня. И ждала карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где состоялась наша первая встреча. И теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились. Он опустился на колено и произнёс четыре слова, а я ответила: „Да“, — описала произошедшее с ней Серена на сайте Reddit.35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года.